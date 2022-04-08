Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам объяснили правила поведения с «энергетическим вампиром»

Психолог Иваненко заявила, что с «энергетическими вампирами» нужно общаться только по делу

Фото: Unsplash

Доцент факультета психологии РАНХиГС, кандидат психологических наук Кристина Иваненко в интервью радио Sputnik объяснила правила поведения с так называемыми энергетическими вампирами. Она дала ряд советов тем россиянам, которые после общения с некоторыми людьми чувствуют опустошение.

По словам Иваненко, в сложные времена многие перестают стесняться и не сдерживают эмоции, поэтому даже безобидный спор может отнять много сил и энергии. При этом в психологии, говорит специалист, нет такого понятия, как «энергетический вампир». «Но мы знаем, что после общения с человеком можно почувствовать себя опустошенным, словно все соки из вас высосаны. Это можно назвать вампиризмом», — объяснила она.

Материалы по теме:
Параллельные жизни Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Параллельные жизниРазлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
24 января
«Это был постыдный секрет» Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
«Это был постыдный секрет»Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
23 мая

На самом деле, продолжает Иваненко, проблема заключается в том, что собеседники могут не разделять ценности. «Конечно же, этот человек никакой не вампир, но, доказывая друг другу противоположные точки зрения, вы оба остаетесь опустошенными», — добавила Иваненко. Эмоциональных последствий встречи с «вампиром» можно избежать, если максимально ограничить с ним общение, говорит специалист. «Сейчас тяжело всем, поэтому надо общаться с теми, кто повышает наш жизненный тонус, а не с теми, кто его понижает. Если по работе или в семье надо поговорить с далеким от вас по взглядам собеседником, то следует обсуждать только то, что относится к делу, и в дальнейшие споры не вступать», — посоветовала психолог.

Вернуться к нормальной коммуникации можно будет позже. «Не надо рвать связи окончательно», — заключила Иваненко.

Ранее психолог Араш Эмамзаде рассказал, что ощущение тепла связано с чувством безопасности и способно избавить от тревоги. Он назвал доступный для каждого способ избавиться от чувства одиночества и других негативных эмоций: нужно просто согреть руки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал цель санкций Запада против России
Стало известно о спонсировании США поставок терминалов Starlink на Украину
Стерлинг обратился к россиянам перед боем с Яном
Макрон заявил о готовности принять новые санкции против России
Пушилин допустил причастность союзников Киева к удару по Краматорску
Медведев порассуждал об итоге санкций против России
Президент Германии назвал своей ошибкой поддержку «Северного потока-2»
137-килограммовый кондитер сбросил 66 килограммов и раскрыл секрет похудения
Названы необычные способы распознать экономический кризис
Россиянам перечислили вызываемые стрессом и тревожностью болезни
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.