Россиянам объяснили правила поведения с «энергетическим вампиром»

Психолог Иваненко заявила, что с «энергетическими вампирами» нужно общаться только по делу

Доцент факультета психологии РАНХиГС, кандидат психологических наук Кристина Иваненко в интервью радио Sputnik объяснила правила поведения с так называемыми энергетическими вампирами. Она дала ряд советов тем россиянам, которые после общения с некоторыми людьми чувствуют опустошение.

По словам Иваненко, в сложные времена многие перестают стесняться и не сдерживают эмоции, поэтому даже безобидный спор может отнять много сил и энергии. При этом в психологии, говорит специалист, нет такого понятия, как «энергетический вампир». «Но мы знаем, что после общения с человеком можно почувствовать себя опустошенным, словно все соки из вас высосаны. Это можно назвать вампиризмом», — объяснила она.

На самом деле, продолжает Иваненко, проблема заключается в том, что собеседники могут не разделять ценности. «Конечно же, этот человек никакой не вампир, но, доказывая друг другу противоположные точки зрения, вы оба остаетесь опустошенными», — добавила Иваненко. Эмоциональных последствий встречи с «вампиром» можно избежать, если максимально ограничить с ним общение, говорит специалист. «Сейчас тяжело всем, поэтому надо общаться с теми, кто повышает наш жизненный тонус, а не с теми, кто его понижает. Если по работе или в семье надо поговорить с далеким от вас по взглядам собеседником, то следует обсуждать только то, что относится к делу, и в дальнейшие споры не вступать», — посоветовала психолог.

Вернуться к нормальной коммуникации можно будет позже. «Не надо рвать связи окончательно», — заключила Иваненко.

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