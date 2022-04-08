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Минобороны сообщило об уничтожении двух вертолетов и пяти беспилотников ВСУ

Минобороны доложило, что российские ПВО сбили украинские вертолеты Ми-8 и Ми-24

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе были ликвидированы два вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8 и Ми-24. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, украинские вертолеты были уничтожены в районе населенного пункта Старая Збурьевка. Российские ПВО также ликвидировали в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, среди которых два «Байрактара ТБ-2» в районе Кривого Рога.

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Официальный представитель ведомства также доложил, что за все время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российским войскам удалось уничтожить 97 вертолетов и 421 беспилотник ВСУ.

Накануне Минобороны заявило, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по скоплению украинской военной техники, которая находилась на железнодорожной станции Новоград-Волынский в Житомирской области.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 апреля выразил надежду, что спецоперация в скором времени достигнет своих целей или закончится путем переговоров.

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Анастасия Шейкина
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