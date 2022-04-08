В Москве нашли разыскиваемого Интерполом украинца за разбой в Чехии

В Москве полиция задержала украинца, разыскиваемого Чехией по линии Интерпола за разбой

Сотрудники МВД России установили местонахождение гражданина Украины, которого разыскивают правоохранительные органы Чехии за разбой, совершенный им в Праге. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.

Мужчину нашли и задержали в Москве. По его словам, он находится в России с 2014 года. Задержанный утверждает, что не знал о своем розыске по линии Интерпола.

Между тем, по информации чешских властей, украинец в октябре 2012 года с сообщниками, вооруженными пистолетом, битой и ножом, ворвались в квартиру к жителям Праги. Они связали хозяев и заставили раскрыть им PIN-коды от банковских карт. Похитив наличные деньги, наручные часы, мобильный телефон и несколько банковских карт, налетчики скрылись на автомобиле BMW X6, принадлежащем потерпевшим.

Помимо разбоя, украинец подозревается правоохранителями Чехии в незаконном обороте поддельных платежных средств.

В феврале сообщалось, что в Москве задержали двоих граждан Латвии, находящихся в международном розыске за особо тяжкие преступления.

