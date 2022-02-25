Находящихся в розыске Интерпола двоих граждан Латвии задержали в Москве

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Национального центрального бюро Интерпола МВД России задержали в Москве двоих граждан Латвии, находящихся в международном розыске за особо тяжкие преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, спецоперация по задержанию мужчин прошла при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Задержанные могут быть причастны к убийству футбольного агента, которое было совершено в апреле 2021 года в Риге. Один из них также подозревается в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепровода Куйбышев — Брянск. Расследованием этого уголовного дела занимается брянское управление Следственного комитета России, отметила Волк. Его этапируют в регион по месту совершения преступления, в отношении его сообщника решается вопрос об экстрадиции в Латвию.

Ранее 25 февраля сообщалось о поимке 55-летнего мужчины, подозреваемого в причастности к убийству футбольного агента Романа Беззубова, которого расстреляли 14 апреля 2021 года в рижском микрорайоне Пурвциемс. Он попал в засаду, когда выезжал на своем автомобиле на улицу Гунара Астрас. По нему открыли огонь преступники из черного BMW X5 с тонированными стеклами. Позже автомобиль был найден сгоревшим. Латвийские следователи заявили, что убийство Беззубова носит заказной характер и связано с профессиональной деятельностью убитого. В течение десяти дней после преступления были задержаны несколько человек, чьи личности не раскрывались.

Роман Беззубов выступал на позиции атакующего полузащитника за латвийские «Даугаву», «Юрмалу» и «Венту», а также албанский «Бюлис». Всего он сыграл 139 матчей, в которых отличился девятью голами. После завершения карьеры стал футбольным агентом, его услугами пользовались бывшие футболисты сборной Латвии.