Футбольного агента расстреляли из черного BMW в Риге

Неизвестные застрелили в Риге футбольного агента Романа Беззубова. Об этом сообщает местный портал Jauns.lv.

Убийство произошло днем 14 апреля в микрорайоне Пурвциемс. Беззубов попал в засаду, когда выехал на своем автомобиле на улицу Гунара Астрас. По данным латвийской полиции, злоумышленники стреляли из черного BMW X5 с тонированными задними стеклами. После совершения преступления машина уехала. В полиции допустили, что преступники могли изменить регистрационные номера.

Как пишет Kompromat.lv, заказчиком убийства может быть организованная преступная группировка (ОПГ) из России «Подольские», которую возглавляет Сергей Лалакин, известный в криминальных кругах как Лучок. Его мотивы не уточняются.

Роман Беззубов выступал на позиции атакующего полузащитника за латвийские «Даугаву», «Юрмалу» и «Венту», а также албанский «Бюлис». Всего он сыграл 139 матчей, в которых отличился девятью голами. После завершения карьеры стал футбольным агентом, его услугами пользовались бывшие футболисты сборной Латвии.