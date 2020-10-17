18-летний футболист армянского клуба погиб в Нагорном Карабахе

Полузащитник ереванского «Локомотива» Эрик Сарян погиб в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте команды.

Уточняется, что 18-летний футболист был убит в ходе ожесточенных боев. Клуб назвал произошедшее тяжелым горем и выразил соболезнования родным и близким игрока.

5 октября сообщалось о гибели в зоне боевых действий Татула Арутюняна. Спортсмен был многократным чемпионом Армении по силовому триатлону.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако военные действия периодически возобновляются.