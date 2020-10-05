В Нагорном Карабахе погиб армянский триатлонист-чемпион

Многократный чемпион Армении по силовому триатлону Татул Арутюнян погиб в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Федерация пауэрлифтинга Армении на странице в Facebook выразила соболезнования в связи со смертью спортсмена. «Покойся с миром, герой», — говорится в сообщении.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

Территориальный спор между Баку и Ереваном длится 30 лет. В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Последний с этим не согласился, и началась война. В 1994 году стороны при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии, но периодически между ними происходят военные столкновения.