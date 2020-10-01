Чемпион Европы отправился воевать в Нагорный Карабах

Армянский борец вольного стиля, чемпион Европы 2019 года Арсен Арутюнян отправился воевать в Нагорный Карабах. Об этом сообщает News.am.

20-летний спортсмен присоединился к отряду добровольцев «Гайдук». «Победа будет за нами. Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Да благословит нас Господь. Мы вернемся с победой», — заявил Арутюнян.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

Кроме золота чемпионата Европы-2019 в активе Арсена Арутюняна бронза континентального первенства 2020 года и бронза молодежного чемпионата мира-2018. Он выступает в весовой категории до 61 килограмма.