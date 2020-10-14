Немецкий футболист «Арсенала» прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил прокомментировал вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом футболист написал в своем Twitter.

Игрок заявил, что регион на международном уровне признан частью Азербайджана, но сейчас он оккупирован армянскими войсками. Озил призвал их немедленно покинуть Нагорный Карабах. Футболист, имеющий турецкое происхождение, также выразил обеспокоенность количеством жертв конфликта и призвал остановить кровопролитие.

Свою публикацию немецкий игрок сопроводил цитатой первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Проблемы Азербайджана — наши проблемы, его радость — наша радость».

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.