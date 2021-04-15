Появились подробности убийства футбольного агента из черного BMW

Появились подробности расстрела футбольного агента Романа Беззубова в Риге. Их приводит РИА Новости.

Полиция Латвии обнаружила сгоревший автомобиль, на котором передвигались убийцы. Общая площадь пожара составила семь квадратных метров. Следователи заявили, что убийство Беззубова носит заказной характер и связано с профессиональной деятельностью убитого, однако возможны и другие версии.

Убийство произошло 14 апреля в микрорайоне Пурвциемс. Беззубов попал в засаду, когда выехал на своем автомобиле на улицу Гунара Астрас. Злоумышленники стреляли из черного BMW X5 с тонированными задними стеклами. После совершения преступления машина уехала. В полиции допустили, что преступники могли изменить регистрационные номера.

Роман Беззубов выступал на позиции атакующего полузащитника за латвийские «Даугаву», «Юрмалу» и «Венту», а также албанский «Бюлис». Всего он сыграл 139 матчей, в которых отличился девятью голами. После завершения карьеры он стал футбольным агентом, его услугами пользовались бывшие футболисты сборной Латвии.

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