Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Москве поймали причастного к расстрелу футбольного агента в Риге

В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве футбольного агента Беззубого в Риге

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве был задержан 55-летний мужчина, подозреваемый в причастности к убийству футбольного агента Романа Беззубова, которого расстреляли в Риге 14 апреля 2021 года. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, полиция остановила гражданина Латвии на Новокузнецкой улице в центре столицы. Он находился в розыске.

Днем 14 апреля в рижском микрорайоне Пурвциемс Беззубов попал в засаду, когда выезжал на своем автомобиле на улицу Гунара Астрас. По нему открыли огонь преступники из черного BMW X5 с тонированными стеклами. Позже автомобиль был найден сгоревшим. Латвийские следователи заявили, что убийство Беззубова носит заказной характер и связано с профессиональной деятельностью убитого. В течение 10 дней после преступления были задержаны несколько человек, чьи личности не раскрывались.

Роман Беззубов выступал на позиции атакующего полузащитника за латвийские «Даугаву», «Юрмалу» и «Венту», а также албанский «Бюлис». Всего он сыграл 139 матчей, в которых отличился девятью голами. После завершения карьеры стал футбольным агентом, его услугами пользовались бывшие футболисты сборной Латвии.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС
Россия ограничила воздушное пространство для самолетов Великобритании
Глава крымского парламента обратился к Украине с предложением
Внедрение роботов связали с повышенной смертностью
Финский «Йокерит» снялся с КХЛ
Зеленский останется в Киеве
В Германии задумались об отправке военных и ракет для усиления НАТО на востоке
В Минобороны сообщили о сдавшихся украинских военных на острове Змеиный
Российские банки решили массово наказать должников за мнимую роскошь
Раскрыта схема мошенничества с квартирами умерших россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.