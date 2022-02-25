В Москве поймали причастного к расстрелу футбольного агента в Риге

В Москве был задержан 55-летний мужчина, подозреваемый в причастности к убийству футбольного агента Романа Беззубова, которого расстреляли в Риге 14 апреля 2021 года. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, полиция остановила гражданина Латвии на Новокузнецкой улице в центре столицы. Он находился в розыске.

Днем 14 апреля в рижском микрорайоне Пурвциемс Беззубов попал в засаду, когда выезжал на своем автомобиле на улицу Гунара Астрас. По нему открыли огонь преступники из черного BMW X5 с тонированными стеклами. Позже автомобиль был найден сгоревшим. Латвийские следователи заявили, что убийство Беззубова носит заказной характер и связано с профессиональной деятельностью убитого. В течение 10 дней после преступления были задержаны несколько человек, чьи личности не раскрывались.

Роман Беззубов выступал на позиции атакующего полузащитника за латвийские «Даугаву», «Юрмалу» и «Венту», а также албанский «Бюлис». Всего он сыграл 139 матчей, в которых отличился девятью голами. После завершения карьеры стал футбольным агентом, его услугами пользовались бывшие футболисты сборной Латвии.