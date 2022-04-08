Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Туроператоры попросили изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров

В АТОР попросили разрешить предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объеме

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Туроператоры попросили Банк России разрешить производить предоплату услуг зарубежных партнеров в полном объеме. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, сейчас отечественные компании могут переводить за границу не более 30 процентов средств от суммы договора. По словам экспертов, изменение правил оплаты позволит сохранить сотрудничество с зарубежными отелями.

«В случае отказа зарубежных компаний предоставлять услуги, оплаченные лишь частично, под угрозой срыва окажутся тысячи поездок россиян, с которыми у российских туроператоров заключены договоры о реализации туристских услуг», — пояснили в АТОР.

Отмечается, что невозможность исполнять контрактные обязательства перед зарубежными партнерами может привести к ущемлению прав российских путешественников.

Ранее в апреле стало известно, что некоторые туроператоры начали требовать у клиентов доплаты за уже купленные путевки в Турцию. Компании объясняют это необходимостью замены чартерных рейсов на регулярные в составе тура. По словам генерального директора «ОСА ТУР» Светланы Обоянской, с клиентов просят доплатить по 150 евро (примерно 13 тысяч рублей) с человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Опубликовано видео с места похорон Жириновского
Гражданин Великобритании отверг обвинения в шпионаже в пользу России
Глушаков дал совет уезжающим из РПЛ легионерам
В показе Prada разглядели поддержку российской спецоперации на Украине
В Москве магазин Chanel обклеили стикерами с Гитлером
RuTube начнет лицензировать зарубежный контент на платформе
Армения назвала ключевые проблемы на переговорах с Азербайджаном
Туроператоры попросили изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
«Мираторг» отреагировал на проверку цен от ФАС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.