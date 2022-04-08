Туроператоры попросили изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров

В АТОР попросили разрешить предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объеме

Туроператоры попросили Банк России разрешить производить предоплату услуг зарубежных партнеров в полном объеме. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, сейчас отечественные компании могут переводить за границу не более 30 процентов средств от суммы договора. По словам экспертов, изменение правил оплаты позволит сохранить сотрудничество с зарубежными отелями.

«В случае отказа зарубежных компаний предоставлять услуги, оплаченные лишь частично, под угрозой срыва окажутся тысячи поездок россиян, с которыми у российских туроператоров заключены договоры о реализации туристских услуг», — пояснили в АТОР.

Отмечается, что невозможность исполнять контрактные обязательства перед зарубежными партнерами может привести к ущемлению прав российских путешественников.

Ранее в апреле стало известно, что некоторые туроператоры начали требовать у клиентов доплаты за уже купленные путевки в Турцию. Компании объясняют это необходимостью замены чартерных рейсов на регулярные в составе тура. По словам генерального директора «ОСА ТУР» Светланы Обоянской, с клиентов просят доплатить по 150 евро (примерно 13 тысяч рублей) с человека.