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У россиян потребовали доплачивать за купленные путевки в Турцию

Туроператоры начали требовать у россиян доплаты за купленные туры из-за замены рейсов

Фото: Tunahan Turhan / Globallookpress.com

Некоторые туроператоры начали требовать у клиентов доплаты за уже купленные путевки в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туристической отрасли.

Так, компании объясняют это необходимостью замены чартерных рейсов на регулярные в составе тура. По словам генерального директора «ОСА ТУР» Светланы Обоянской, с клиентов просят доплатить по 150 евро (примерно 13 тысяч рублей) с человека.

«Пересадка туристов на турецких перевозчиков стала еще дороже, но тут можно понять — в пакетные туры входила чартерная перевозка, а турецкие авиалинии — это регулярные рейсы», — рассказала Обоянская.

Эту информацию подтвердил директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он уточнил, что путешественникам также предлагают переоформить тур на другие даты или отменить поездку. При этом Блинов отметил, что доплачивать обычно соглашаются около 10 процентов клиентов, которые не хотят отказываться от отдыха.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали оптимальную стоимость путевок в Турцию на майские праздники. Так, цены на тур для двоих обойдется минимум в 94 тысячи рублей — в сумму входят авиабилеты, проживание в отеле категории «три звезды» и питание по системе «все включено».

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Мария Гейн
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