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Россиянам назвали оптимальную стоимость туров в Турцию на майские праздники

АТОР: тур в мае в Анталью с перелетом обойдется от 94,7 тысячи рублей для двоих

Фото: Shutterstock

Стоимость путевок на курорты Турции на майские праздники с перелетом для двоих туристов начинается от 94,7 тысячи рублей. Оптимальную цену предложений назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператор «Интурист» предлагает недельный тур в Анталью на двоих с отправлением 1 мая и размещением в гостинице категории «три звезды» с питанием по системе «все включено» за 94,7 тысячи рублей. Отдых в четырехзвездочном отеле курорта обойдется немного дороже — от 97,6 тысячи рублей. Неделю в гостинице категории «пять звезд» можно забронировать за 108,2 тысячи рублей.

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В компании ANEX Tour также можно приобрести путевки в Анталью: стоимость семидневного тура на двоих в четырехзвездочный отель начинается от 102,1 тысячи рублей, в пятизвездочный — от 110,9 тысячи. Кроме того, туроператор предлагает соотечественникам отдохнуть в Бодруме и Даламане на майские праздники — цены для двоих путешественников начинаются от 91,5 и 145,9 тысячи рублей соответственно.

Ранее в апреле стало известно, что авиаперевозчик Pegasus Airlines вернул в продажу билеты из России в Турцию. Рейсы из Москвы в Стамбул и Анталью и из Санкт-Петербурга в Стамбул планируется возобновить с 11-12 апреля. В мае компания собирается вернуть рейсы в Турцию из КраснодараМахачкалы и Грозного.

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Валентина Процкова
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