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Pegasus решил возобновить полеты из России в Турцию

Pegasus Airlines запустил в продажу билеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Турцию

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Pegasus Airlines вернул в продажу билеты из России в Турцию. Об этом сообщается на сайте турецкого авиаперевозчика.

Рейсы из Москвы в Стамбул и Анталью и из Санкт-Петербурга в Стамбул планируется возобновить с 11-12 апреля. Так, из аэропорта Домодедово вылеты будут осуществляться ежедневно, по понедельникам, средам и субботам заявлено по два прямых вылета.

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Рейсы из Петербурга планируется выполнять на воздушных судах Airbus A320 и Boeing 737-800, время в пути составит четыре часа, уточнили в пресс-службе аэропорта Пулково. Пассажиры смогут воспользоваться ими четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В мае перевозчик собирается вернуть рейсы в Турцию из Краснодара, Махачкалы и Грозного.

Турецкий авиаперевозчик приостановил полеты в Россию 13 марта. В руководстве компании пояснили: такое решение приняли, опасаясь «операционных рисков» из-за антироссийских санкций, введенных западными странами.

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Ксения Мельникова
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