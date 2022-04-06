Pegasus решил возобновить полеты из России в Турцию

Pegasus Airlines запустил в продажу билеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Турцию

Pegasus Airlines вернул в продажу билеты из России в Турцию. Об этом сообщается на сайте турецкого авиаперевозчика.

Рейсы из Москвы в Стамбул и Анталью и из Санкт-Петербурга в Стамбул планируется возобновить с 11-12 апреля. Так, из аэропорта Домодедово вылеты будут осуществляться ежедневно, по понедельникам, средам и субботам заявлено по два прямых вылета.

Рейсы из Петербурга планируется выполнять на воздушных судах Airbus A320 и Boeing 737-800, время в пути составит четыре часа, уточнили в пресс-службе аэропорта Пулково. Пассажиры смогут воспользоваться ими четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В мае перевозчик собирается вернуть рейсы в Турцию из Краснодара, Махачкалы и Грозного.

Турецкий авиаперевозчик приостановил полеты в Россию 13 марта. В руководстве компании пояснили: такое решение приняли, опасаясь «операционных рисков» из-за антироссийских санкций, введенных западными странами.