В Китае назвали первопричину украинского кризиса

Глава МИД КНР Ван И назвал причиной кризиса на Украине утрату баланса в евробезопасности

Китай считает, что первопричиной украинского кризиса стала утрата баланса в европейской безопасности. Такое мнение выразил министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Об этом пишет РИА Новости.

«Первопричина украинского вопроса в конечном счете кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие», — заявил он.

Ван И уверен, что добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе можно только, выстроив заново сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности.

Китайский министр подчеркнул, что КРН надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира и по-своему прикладывает к этому усилия. «В то же время мы считаем, что все стороны должны создавать необходимую обстановку и условия для содействия мирным переговорам, играть роль "ускорителей" переговорного процесса, а не "мехов" для раздувания огня», — отметил он.

Дипломат указал, что невозможно, с одной стороны, кричать о прекращении огня, а с другой в это же время непрерывно поставлять большое количество оружия, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий. Также недопустимо, по словам Ван И, заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров, в то же время вводя бесконечные односторонние санкции, стимулирующие дальнейшее обострение противоречий.

Ранее журнал The Economist подсчитал количество стран, вставших на сторону России или сохранивших нейтралитет на фоне обострения ситуации на Украине, и рассказал о неожиданно высоком уровне поддержки Москвы. Авторы британского издания разделили все государства мира на пророссийские, нейтральные и прозападные. Так, по их подсчетам, в странах, поддерживающих Россию, проживает треть мирового населения.