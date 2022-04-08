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137-килограммовый кондитер сбросил 66 килограммов и раскрыл секрет похудения

Кондитер Анкит Додд похудел на 66 килограммов и рассказал о своем питании и медитациях
Анкит Додд

Анкит Додд. Изображение: TOI Health and Fitness

Уроженец Индии, живущий в канадском городе Ванкувер, сумел сбросить 66 килограммов за восемь месяцев благодаря медитации и правильному питанию. Секреты его успеха раскрыло издание Times of India.

До похудения 31-летний кондитер Анкит Додд весил 137 килограммов. Это негативно сказывалось на его работе и влекло за собой различные проблемы со здоровьем. Мужчину мучили боли в спине, постоянная усталость и низкая самооценка. Кроме того, он сталкивался с проблемами при выборе подходящей одежды.

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Чтобы справиться с избыточным весом, он занялся дхьяна-йогой и начал питаться здоровой пищей. Медитации помогали ему лучше осознавать свои мысли, эмоции и действия. В результате за восемь месяцев вес сократился почти в два раза.

Мужчина медитирует по полчаса в любое время дня. Кроме того, он бегает по 20 минут на беговой дорожке, полчаса занимается на эллиптическом тренажере, десять минут катается на велотренажере и выполняет силовые тренировки — по два упражнения на две части тела. Тренировки проходят шесть раз в неделю.

Главным секретом похудения мужчина считает понимание того, откуда организм получает калории. «400 калорий, полученных из бургера из "Макдоналдса", сделают вас сонным и вялым, в то время как 400 калорий из банана, манго и других фруктов сделают вас очень активным и полным энергии», — пояснил он. Мужчина также отметил, что ради похудения включил в рацион много овощей и фруктов, начал считать порции жареной пищи и задумываться о том, какую именно пищу он дает своему организму.

Ранее стало известно, что 49-летняя жительница Великобритании, весившая 150 килограммов, похудела на 73 килограмма за два года без отказа от любимой еды. Женщина также поделилась своим методом: она сократила порции так, чтобы сжигать больше калорий.

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Алиса Дмитриева
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