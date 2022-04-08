Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и рассказала об ощущении апокалипсиса

Блогерша «Яндекс.Дзена» Лена Лисейкина удивилась заброшенным зданиям в Шарм-эш-Шейхе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская туристка Лена Лисейкина отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и назвала курорт раем для интровертов из-за большого количества «заброшек». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

За 10 дней отпуска путешественница обошла почти все знаковые места Шарм-эш-шейха — по ее словам, город весь состоит из кафе, зданий торговых центров, отелей «все включено» и нескольких мечетей.

Однако автор блога рассказала, что после прогулки она испытала ощущение апокалипсиса из-за безлюдных улиц и пустующих зданий с заколоченными окнами. Так, девушка удивилась неработающим музеям, кафе и центрам по обучению дайвингу.

Материалы по теме:
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля
Египетская сила Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Египетская силаЧудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
24 декабря

Также ее внимание привлекла бывшая торговая улица длинной несколько сотен метров, на которой работает только один магазин и отделение DHL.

«Кстати, с детскими развлечениями тоже "швах". Вот тут когда-то работал парк аттракционов. Сейчас это место лучше всего описывается столько популярным у подростков словом "кринж"», — отметила россиянка.

При этом туристка уточнила, что все заведения в Шарм-эш-Шейхе пустуют даже в вечернее время, когда многие отдыхающие предпочитают проводить время в ресторанах.

Ранее египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air объявил о возобновлении регулярных рейсов из Каира в Москву с 9 апреля. Вылеты из Домодедово в столицу Египта запланированы на ежедневной основе в 16:55 по местному времени. Цена авиабилетов в одну сторону стартует от 447 долларов (36,9 тысячи рублей) на одного человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Россиянам назвали условие продления майских праздников
Яхты попавших под санкции россиян обнаружили на Мальдивах
Малышева назвала повод для обращения к врачу при головной боли
Россиянка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и рассказала об ощущении апокалипсиса
Россияне назвали лучший способ похудеть к лету
Врачи предупредили об опасности весеннего солнца
Депутат описал фразеологизмом нежелание Украины признавать Крым российским
В Израиле ликвидировали убившего двух человек террориста
Гинцбург рассказал о доступности назальной вакцины от коронавируса
Психолог назвал доступный каждому способ избавиться от одиночества с помощью рук
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.