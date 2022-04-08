Россиянка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и рассказала об ощущении апокалипсиса

Блогерша «Яндекс.Дзена» Лена Лисейкина удивилась заброшенным зданиям в Шарм-эш-Шейхе

Российская туристка Лена Лисейкина отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и назвала курорт раем для интровертов из-за большого количества «заброшек». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

За 10 дней отпуска путешественница обошла почти все знаковые места Шарм-эш-шейха — по ее словам, город весь состоит из кафе, зданий торговых центров, отелей «все включено» и нескольких мечетей.

Однако автор блога рассказала, что после прогулки она испытала ощущение апокалипсиса из-за безлюдных улиц и пустующих зданий с заколоченными окнами. Так, девушка удивилась неработающим музеям, кафе и центрам по обучению дайвингу.

Также ее внимание привлекла бывшая торговая улица длинной несколько сотен метров, на которой работает только один магазин и отделение DHL.

«Кстати, с детскими развлечениями тоже "швах". Вот тут когда-то работал парк аттракционов. Сейчас это место лучше всего описывается столько популярным у подростков словом "кринж"», — отметила россиянка.

При этом туристка уточнила, что все заведения в Шарм-эш-Шейхе пустуют даже в вечернее время, когда многие отдыхающие предпочитают проводить время в ресторанах.

Ранее египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air объявил о возобновлении регулярных рейсов из Каира в Москву с 9 апреля. Вылеты из Домодедово в столицу Египта запланированы на ежедневной основе в 16:55 по местному времени. Цена авиабилетов в одну сторону стартует от 447 долларов (36,9 тысячи рублей) на одного человека.