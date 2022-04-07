Egypt Air решил возобновить полеты из России в Египет

Авиаперевозчик Egypt Air вернул в продажу билеты из Москвы в Каир с 9 апреля

Египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air вернул в продажу билеты на прямые рейсы из Москвы в Каир. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Полеты в Россию решено возобновить с 9 апреля. Вылеты из Домодедово в столицу Египта запланированы на ежедневной основе в 16:55 по местному времени. Из Каира вернуться в Москву также можно на ежедневных рейсах, вылетающих из Египта в 09:30 по местному времени.

Рейсы планируется выполнять на воздушных судах Boeing 737-800, время в пути составит 5,5 часа. Цена авиабилетов в одну сторону стартует от 447 долларов (36,9 тысячи рублей) на одного человека. В стоимость включена ручная кладь и багаж весом до 23 килограммов. Билет в обе стороны обойдется путешественникам минимум в 788 долларов (65 тысяч рублей)

Специалисты АТОР пояснили, что приостановка полетов Egypt Air в Россию была связна с проблемами страхования самолетов. Для возобновления рейсов Министерство финансов Египта выступило гарантом по страхованию воздушных судов авиаперевозчика при выполнении им поездок в Россию.

Ранее о возобновлении полетов в Россию сообщила турецкая авиакомпания Pegasus Airlines. Так, рейсы из Москвы в Стамбул и Анталью и из Санкт-Петербурга в Стамбул планируется возобновить с 11-12 апреля. Из Москвы вылеты будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам, из Санкт-Петербурга — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

