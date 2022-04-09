В Петербурге мигрант напал в лифте на 11-летнюю школьницу

За нападение на школьницу в лифте в Петербурге мигранту грозит до 20 лет колонии

В Санкт-Петербурге 28-летний мигрант напал в лифте на 11-летнюю школьницу — его поймали спустя двое суток, ему грозит тяжкая статья УК РФ о насильственных действиях сексуального характера. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает KP.RU.

По данным издания, безработный мигрант напал на девочку на востоке Санкт-Петербурга в Невском районе и домогался до нее в лифте многоэтажки. О случившемся в полицию заявила мать пострадавшей. По ее словам, преступник трогал школьницу за интимные места, а та не смогла оказать ему сопротивления, так как очень испугалась.

Через двое суток правоохранители задержали подозреваемого. Выяснились детали его личности: ранее судим, не работает. В полиции считают, что девочка пережила тяжелые нравственные страдания. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По этой статье ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Омской области 59-летнего мужчину, ранее судимого за развращение собственной дочери, заподозрили в преступлении против еще пятерых детей. Россиянин получил первый срок в 2009 году, а освободившись из колонии, совершил действия сексуального характера с тремя детьми бывшей сожительницы.