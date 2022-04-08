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Освободившегося из колонии россиянина заподозрили в развращении детей

В Омской области осужденного за педофилию мужчину заподозрили в развращении пятерых детей

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Омской области 59-летнего мужчину, ранее судимого за развращение собственной дочери, заподозрили в преступлении против еще пятерых детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин получил первый срок в 2009 году. Освободившись из колонии, он совершил действия сексуального характера с тремя детьми своей бывшей сожительницы. По версии следствия, эпизоды относятся к 2021 и 2022 годам. Также он развратил еще двух детей, с родителями которых был в приятельских отношениях.

Чтобы дети никому не рассказывали о произошедшем, он подарил им подарки и деньги. Преступления вскрылись лишь в апреле 2022 года, после того как родственник одного из пострадавших детей прочитал переписку в телефоне ребенка.

Педофила задержали. В отношении него возбуждено еще два уголовных дела: о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и о развратных действиях.

Следствие намерено добиться его заключения под стражу.

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Мария Рубникович
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