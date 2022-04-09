Сербия закупит турецкие беспилотники Bayraktar

Президент Вучич заявил, что Сербия планирует приобрести у Турции беспилотники Bayraktar

Сербия получит право приобрести вне очереди у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

По его словам, данное обещание ему дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сербский лидер подчеркнул, что страна намерена усиливать свою вертолетную авиацию и увеличивать количество беспилотников.

В марте Министерство обороны Латвии обратилось к Турции с просьбой разместить на авиабазах республики дополнительные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. Аппараты планируют задействовать в наблюдательных миссиях.