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Россия открыла сухопутную границу с Китаем

Россия сняла ограничения на въезд и выезд через сухопутную границу с КНР

Фото: Pixabay.com

Россия открыла на выезд россиян, въезд иностранных граждан и лиц без гражданства сухопутный участок границы с Китаем, об этом рассказали в Оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс».

В ведомстве приняли решение с субботы, 9 апреля, снять ограничения на выезд и въезд нескольких категорий лиц через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики (КНР). Авиасообщение с Китаем было восстановлено 14 марта.

В марте Роспотребнадзор принял решение о смягчении правил въезда по суше для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и россиян. С 1 апреля жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России не должны предъявлять ПЦР-тест на коронавирус при прохождении контроля на сухопутной границе.

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Марина Совина
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