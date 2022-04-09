Разведка США заявила о возможном вмешательстве России в американские выборы

AP: разведка США допускает вмешательство России в американские выборы из-за помощи Киеву

Разведка США заявила, что президент России Владимир Путин может использовать американскую помощь Киеву в качестве предлога для вмешательства во внутреннюю политику США. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Представители спецслужбы пояснили, что Россия может усмотреть прямой вызов в американской поддержке украинского сопротивления. Они допустили, что целью Москвы могут стать американские выборы.

В то же время собеседники издания признали, что разведка не нашла никаких доказательств того, что «Путин санкционировал меры, подобные тем, которые, как считается, Россия предпринимала в ходе президентских выборов 2016 и 2020 годов в поддержку бывшего президента Дональда Трампа». Они добавили, что не знают, каких кандидатов может попытаться продвинуть Москва и какие методы для этого использовать.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В документе утверждалось, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.