Европа отказала Украине в немедленном членстве в ЕКА

Европа отказала Украине в немедленном членстве в Европейском космическом агентстве

Вскоре после начала спецоперации России по защите Донбасса правительство Украины направило Европейскому космическому агентству (ЕКА) запрос на членство, однако фактически получило отказ. Об этом сообщает SpaceNews.

Европа отказала Украине в немедленном членстве в ЕКА, поскольку такие вопросы требуют времени. «Это важное решение, и его нельзя принять очень быстро», — заявил глава организации Йозеф Ашбахер.

По его словам, подобные решения не принимаются немедленно. «Это не то, что произойдет завтра», — сказал он.

Ашбахер уточнил, что предоставление полноправного членства в ЕКА — это многолетний процесс.

При этом глава агентства добавил, что ЕКА рассматривает в качестве возможной помощи Украине предоставление спутниковых данных.

В январе 2020 года глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны. «В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E», — сказал менеджер.