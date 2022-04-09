В Германии решили укрепить объекты обороны на фоне ситуации на Украине

МВД Германии сообщило о планах по укреплению объектов гражданской обороны в стране

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер рассказала о планах по укреплению объектов гражданской обороны в стране на фоне ситуации на Украине. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью изданию Welt am Sonntag.

По данным агентства, Фезер также рассказала о создании запасов медицинского оборудования, защитных средств и лекарств на случай кризиса. На эти цели понадобится дополнительный бюджет. Глава министерства уже запросила средства, считая, что страна переживает перелом, который требует значительного усиления защиты, в том числе и от военных угроз.

Как отметила Фезер, ведется работа над эффективной координацией и контролем озвученных процессов. Объединенный центр федерального правительства и правительств земель начнет работу по этому направлению в июне.

Правительство недавно выделило 88 миллионов евро системы оповещения о катастрофах и ЧС по всей стране, в том числе и на специальное мобильное приложение. Со слов министра, в Германии сейчас насчитывается 599 общественных убежищ. Демонтаж любых убежищ гражданской обороны приостановлен.

Ранее глава МВД Германии Фезер сообщила о 383 преступлениях против россиян, совершенных с 24 февраля этого года: после начала российской спецоперации на Украине возросло количество преступлений таких преступлений возросло.