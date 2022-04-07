В Германии зафиксировали почти 400 преступлений против русских с 24 февраля

Глава МВД Германии Фезер сообщила о 383 преступлениях против россиян с 24 февраля

После начала российской спецоперации на Украине 24 февраля в Германии зафиксировали почти 400 случаев преступлений против русских. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, ее цитату приводит РИА Новости.

Речь идет о 383 преступлениях, кроме того, в стране совершено 181 преступление против украинцев. «В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия», — рассказала Фезер.

Член СПЧ Александр Брод ранее также отметил, что дискриминация граждан России и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась за последний месяц. Продолжаются преследования на бытовом уровне и травля детей в школах, чаще фиксируются нападения с телесными повреждениями. Отдельные европейские политики, мэры городов стали активнее осуждать подобные проявления, но к системным мерам по пресечению дискриминации русскоговорящих их реакция не приводит.