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В Германии произошли нападения на российские магазины

Глава МВД Германии Фезер сообщила о нападениях на российские объекты и магазины

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Германии были совершены нападения на российские объекты и магазины, рассказала изданию Welt am Sonntag глава МВД Нэнси Фезер.

Она подчеркнула, что министерство не поддерживает такие действия и придерживается позиции, что за спецоперацию на Украине ответственно лишь российское правительство, но не «люди с русскими корнями, живущие в Германии». Фезер также объяснила, почему в стране произошло увеличение присутствия полиции — по ее словам, мера направлены на защиту украинских беженцев. «Мы хотим защитить женщин и детей, в частности, потому что они особенно уязвимы. Это означает, в частности, защиту от сексуальных посягательств и торговли людьми», — заявила она.

Вместе с тем министр осудила акцию в поддержку русскоязычного населения Германии, которая состоялась в Берлине в начале апреля. 3 апреля в немецкой столице состоялся автопробег с участием порядка 900 человек — мероприятие было направлено против дискриминации русскоговорящих жителей страны, на многих автомобилях присутствовали российские флаги. Фезер добавила, что из-за риска увеличения кибератак со стороны Германия усилила «все меры государственной защиты».

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Глава МВД сообщила 4 апреля, что после начала спецоперации в стране зафиксировали почти 400 случаев преступлений против русских. Речь идет о 383 преступлениях, кроме того, в стране совершено 181 преступление против украинцев. По словам Фезер, чаще всего совершались оскорбления и порча имущества, но наблюдались также и акты насилия.

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Софья Ермакова
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