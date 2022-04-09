В Британии заявили о возмущении в ЕС из-за идеи эмбарго на российский газ

Daily Express: пять стран Евросоюза возмущены идеей эмбарго против газа и нефти из России

Британская газета Daily Express заявила, что пять европейских стран возмущены перспективой введения эмбарго против российского газа и нефти.

Как отмечает автор статьи, «бунт» в Евросоюзе возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который считает эту меру «красной линией», так как это «убьет страну».

«Виктор Орбан нарушил европейский строй и возглавил восстание против санкций ЕС, в то время как блок ожидает более жестких наказаний против России», — считает журналист.

Также указывается, что в последние неделии ФРГ «изменила тон и подняла тревогу» в отношении разрыва связей с Москвой, так как 40 процентов закупаемого Берлином газа поступают из России. «В запрете импорта из России не слишком заинтересованы еще и Австрия, Италия и Нидерланды, которые опасаются, что это вызовет хаос в их экономике и энергетической безопасности», — говорится в статье.

В марте стало известно о планах Евросоюза постепенно отказаться от газа, нефти и угля из России. «Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — говорилось в декларации лидеров ЕС.