Аналитик Голубовский призвал инвестировать в золото из-за высокого спроса на него в Китае

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил, что инвестиции в золото являются оптимальным способом сохранить накопления при экономической неопределенности. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Голубовский объяснил, что в стабильные времена цена на золото стоит на месте при росте фондовых рынков. Однако сейчас кризисный период, поэтому следует инвестировать в драгоценные металлы. «Это довольно очевидное решение, но это тот случай, когда очевидное решение — правильное», — отметил он.

Аналитик раскрыл преимущества инвестиций в золото и заявил, что они являются более выигрышным вариантом, чем депозиты в рублях, наличные накопления в валюте и покупка акций. Эксперт призвал вкладываться в золото из-за высокого спроса на него в Китае.

«Надо иметь в виду, что золото очень любят в Китае. Там очень большой спрос со стороны частных лиц. Если у них с экономикой будет более или менее все в порядке, то цена на золото будет расти, в том числе и по этой причине. В Китае его будут покупать все больше и больше, а Россия, как золотодобывающая страна, его туда будет поставлять, что приведет к росту цен на драгоценный металл», — заключил он.

Ранее в России спрогнозировали курс рубля. Эксперты полагают, что дальнейшее снижение курса доллара к российской валюте не произойдет.