В России дали прогноз по судьбе рубля

Российские аналитики не ожидают дальнейшего снижения курса доллара к рублю

Опрошенные ТАСС эксперты дали прогноз по судьбе рубля, заявив, что не ожидают дальнейшего снижения курса доллара к российской валюте.

Как считают аналитики, причинами этому являются наложенные западными странами санкции на Россию, сохраняющаяся геополитическая напряженность, а также смягчение мер валютного контроля и денежно-кредитной политики Банка РФ.

Аналитик «Финам» Александр Потавин отметил, что спрос на валюту на российском рынке сейчас сильно снизился. По его словам, положительное сальдо торгового баланса России очень сильно выросло с конца февраля, поскольку импорт с момента начала изоляции российской экономики сильно упал, однако экспорт еще нет.

Эксперт «Велес капитал» Елена Кожухова считает, что ждать закрепления доллара ниже уровня 70 рублей в ближайшее время стоит только при условии заметного ослабления геополитической напряженности, однако в таком случае будет происходить и дальнейшее смягчение политики ЦБ РФ, что будет ограничивать повышение рубля.

8 апреля торги на Мосбирже закрылись снижением фондовых индексов. Индекс Мосбиржи снизился на 1,56 процента, РТС просел на 1,16 процента. На вечерних торгах курс доллара достиг 74,85 рубля, курс евро — 81,50 рубля.