Российский фондовый рынок закрылся снижением

Торги на Мосбирже 8 апреля закрылись снижением

Торги на Мосбирже по итогам пятницы, 8 апреля, закрылись снижением фондовых индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,56 процента, РТС просел на 1,16 процента. На вечерних торгах курс доллара достиг 74,85 рубля, курс евро — 81,50 рубля.

Как говорится в комментарии старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, который имеется в распоряжении «Ленты.ру», снижение отчасти спровоцировано заметным укреплением рубля. Кроме того, значение имеет так называемый фактор пятницы: пока внешний фон настолько напряжен, инвесторы предпочитают сворачивать активность перед выходными днями.

Ранее стало известно, что Европейский союз принял пятый пакет санкций против России. Новый блок ограничений включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Также в пятницу российский ЦБ принял решение резко снизить ключевую ставку: с 11 апреля она будет составлять 17 процентов годовых. Банк установил официальный курс доллара и евро с 8 апреля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 140,46 копейки, до 74,8501 рубля. Курс евро просел на 158,66 копейки, до 81,7064 рубля.

В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.