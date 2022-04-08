Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский фондовый рынок закрылся снижением

Торги на Мосбирже 8 апреля закрылись снижением

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Торги на Мосбирже по итогам пятницы, 8 апреля, закрылись снижением фондовых индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,56 процента, РТС просел на 1,16 процента. На вечерних торгах курс доллара достиг 74,85 рубля, курс евро — 81,50 рубля.

Курс доллара от TradingView

Как говорится в комментарии старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, который имеется в распоряжении «Ленты.ру», снижение отчасти спровоцировано заметным укреплением рубля. Кроме того, значение имеет так называемый фактор пятницы: пока внешний фон настолько напряжен, инвесторы предпочитают сворачивать активность перед выходными днями.

Ранее стало известно, что Европейский союз принял пятый пакет санкций против России. Новый блок ограничений включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Также в пятницу российский ЦБ принял решение резко снизить ключевую ставку: с 11 апреля она будет составлять 17 процентов годовых. Банк установил официальный курс доллара и евро с 8 апреля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 140,46 копейки, до 74,8501 рубля. Курс евро просел на 158,66 копейки, до 81,7064 рубля.

В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Франция объявила о немедленном введении эмбарго на поставки угля из России
Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружения под Одессой
ООН призвало привлечь к ответственности виновных за удар по Краматорску
Заключенный придушил сотрудника российской колонии и получил два года к сроку
Загитова ответила на вопрос о возобновлении тренировок
У переболевших коронавирусом выявили симптомы через год после болезни
Российский дизайнер назвала причину любви звезд к откровенным нарядам
Перспективы Миранчука в Италии оценили
В МИД России высказались об обстреле Краматорска
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.