Центральный банк резко снизил ключевую ставку

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых

Совет директоров Банка России резко снизил ключевую ставку, сообщил регулятор. Центральный банк уточнил, что с 11 апреля она будет составлять 17 процентов годовых.

В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.

Годовая инфляция, считает регулятор, в силу эффекта базы продолжит расти, однако последние данные «указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен».

Решение о снижении ставки принято исходя из баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности, объяснили в ЦБ. В следующий раз вопрос об уровне ключевой ставки регулятор рассмотрит в конце месяца, 29 апреля.

До 20 процентов годовых ЦБ поднял ставку 28 февраля, после начала введения санкций, последовавших за началом объявленной президентом Владимиром Путиным операции на Украине. Тогда решение объяснялось возможностью увеличить ставки по депозитам до того уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски».