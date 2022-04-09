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Минобороны РФ заявило об отказе Киева давать гарантии по коридору из Мариуполя

МО РФ: Киев ни разу не подтвердил гарантий безопасности коридора из Мариуполя в Бердянск

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Министерство обороны России заявило, что Украина ни разу не дала гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, который был открыт Москвой в ответ на инициативы Германии, Турции и Франции. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Киев умышленно продолжает препятствовать реализации данных гуманных инициатив. Мизинцев также отметил, что Россия готова в кратчайшие сроки открыть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию мирного населения.

Он добавил, что из Мариуполя через гумкоридор в восточном направлении уехало уже 134 299 человек, в том числе за прошедшие сутки — 716. При этом в Минобороны подчеркнули, что данный процесс был осуществлен без какого-либо участия Киева.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленным украинским солдатом, который рассказал об иностранных наемниках на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, на предприятии находятся 200-300 иностранцев, а также 1500-2000 бойцов полка «Азов». Солдат уточнил, что не знает, из какой страны прибыли наемники.

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Марина Совина
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