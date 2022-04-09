ПВО Сирии отразили ракетную атаку в Хаме

SANA: ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хама со стороны Израиля

Cредства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хама. Об этом сообщило агентство SANA, передает ТАСС.

По информации источника в командовании вооруженных сил страны, обстрел был совершен со стороны Израиля. В ходе отражения атаки ПВО поразили несколько ракет противника. Собеседник агентства добавил, что последствия удара уточняются.

Ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев сообщил, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) доставили в район города Эриха сирийской провинции Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами. По его словам, оснащение снарядов проходило под руководством специалистов из Европы.