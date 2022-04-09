Посол России в США Антонов назвал важными целями денацификацию и демилитаризацию Украины

Посол России в США Анатолий Антонов оценил цели военной операции России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины. «Россия не потерпит убийства мирных граждан на Украине, а также пыток российских солдат. (…) Угроз для России с территории Украины быть не должно», — заявил Антонов.

9 апреля Антонов заявил о стремлении России избежать гибели мирных жителей на Украине. Как уточнил дипломат, Москва прилагает все усилия для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. «Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения», — уточнил Антонов.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что основной причиной жертв среди населения являются массированные обстрелы украинскими военными из оружия взрывного действия, а также стрелкового и легкого вооружения.