Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Антонов оценил цели военной операции России на Украине

Посол России в США Антонов назвал важными целями денацификацию и демилитаризацию Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов оценил цели военной операции России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины. «Россия не потерпит убийства мирных граждан на Украине, а также пыток российских солдат. (…) Угроз для России с территории Украины быть не должно», — заявил Антонов.

9 апреля Антонов заявил о стремлении России избежать гибели мирных жителей на Украине. Как уточнил дипломат, Москва прилагает все усилия для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. «Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения», — уточнил Антонов.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что основной причиной жертв среди населения являются массированные обстрелы украинскими военными из оружия взрывного действия, а также стрелкового и легкого вооружения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Стало известно о встрече Джонсона и Зеленского в Киеве
Раскрыты альтернативные способы оплаты контента в App Store и Google Play
Захарова заявила о превращении ЕС в «экономический отдел» НАТО
В Германии произошли нападения на российские магазины
В Германии решили укрепить объекты обороны на фоне ситуации на Украине
Участницы лучшего боя MMA в 2020-м году снова подерутся в UFC
«Завидный жених» с едой из «Макдоналдса» в метро возмутил россиян
Польша пригрозила прекратить сотрудничество с Венгрией из-за Украины
В Госдуме объяснили замену подарков российским олимпийцам из-за санкций
Антонов оценил цели военной операции России на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.