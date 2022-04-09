Антонов заявил о стремлении России избежать гибели мирного населения на Украине

Посол Антонов: Россия делает все, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине

Российские военные делают все, чтобы не допустить гибель мирного населения и разрушения важной инфраструктуры на Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил дипломат, Москва стремится и прилагает все усилия для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. «Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения», — уточнил он. Посол добавил, что в интересах России не допустить разрушения инфраструктуры.

Россия хочет сохранить нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры, обеспечить закон, порядок и безопасность людей, добавил дипломат. «Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием», — напомнил Антонов.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что основной причиной жертв среди населения являются массированные обстрелы украинскими военными из оружия взрывного действия, а также стрелкового и легкого.