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Антонов заявил о стремлении России избежать гибели мирного населения на Украине

Посол Антонов: Россия делает все, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Ministry of Foreign Affairs of R / Globallookpress.com

Российские военные делают все, чтобы не допустить гибель мирного населения и разрушения важной инфраструктуры на Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил дипломат, Москва стремится и прилагает все усилия для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. «Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения», — уточнил он. Посол добавил, что в интересах России не допустить разрушения инфраструктуры.

Россия хочет сохранить нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры, обеспечить закон, порядок и безопасность людей, добавил дипломат. «Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием», — напомнил Антонов.

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Марина Совина
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