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Постпредство России призвало ЕС прекратить лицемерную антироссийскую истерику

Постпредство России при ЕС призвало Брюссель прекратить лицемерную антироссийскую истерику

Фото: Yves Herman / Reuters

Представители Европейского союза (ЕС) должны прекратить лицемерную антироссийскую истерику. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства России при ЕС в связи с ракетным обстрелом Краматорска, в котором европейские страны обвинили Москву, передает ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что после гибели большого количества граждан в результате взрыва тактической ракеты «Точка-«У» в Краматорске представители Евросоюза вслед за Киевом, как после событий в украинском городе Буча, возложили ответственность на российских военных. Постпредство России подчеркнуло, что одновременные призывы к расследованию предполагаемых военных преступлений и объявления о виновности в них Москвы являются нонсенсом не только с точки зрения права, но и здравого смысла. Российские дипломаты призвали европейских политиков руководствоваться не эмоциями и конъюнктурными мотивами, а установленными фактами.

Помимо этого, постпредство России заявило, что ЕС стоит прекратить лицемерную антироссийскую истерию, отказаться от политики покрывания очевидных преступлений Киева как против мирного населения, так и против военнопленных.

Удар ракеты «Точка-У» по вокзалу города Краматорска, который находится под контролем Украины, произошел днем 8 апреля. Снаряд упал, когда люди ожидали массовой эвакуации на поезде. В результате атаки погибли 50 человек — 38 человек погибли прямо на вокзале, 12 скончались в больнице. Всего в медучреждения было доставлено 98 раненных, среди которых 16 детей.

В случившемся власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Украинская сторона заявила, что по Краматорску ударила «Точка-У» российского производства. В Москве эти обвинения отвергли, указав на то, что ракеты такого типа не используются российской армией.

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Марина Совина
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