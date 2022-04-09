Япония исключила украинский нацбатальон «Азов» из списка террористов

Служба безопасности Японии PSIA исключила нацбатальон «Азов» из справочника террористов

Япония исключила националистический батальон «Азов» Украины из списка террористов. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Японии (PSIA).

В ведомстве разъяснили, что в справочнике «Международный терроризм — 2021» украинский батальон оказался на основании информации из японских и иностранных СМИ и без учета независимой оценки.

«Мы сожалеем, что батальон "Азов" был обозначен как неонацистская организация в справочнике "Международный терроризм — 2021"», — говорится на сайте PSIA.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский вместе с боевиками батальона «Азов» выступил по видеосвязи перед парламентом Греции и взывал скандал.

Во время своего выступления, которое длилось 15 минут, Зеленский рассказал об обстановке на Украине и призвал Грецию оказать максимальную поддержку республике. Он также предложил депутатам посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов «Азова» из Мариуполя.