Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония исключила украинский нацбатальон «Азов» из списка террористов

Служба безопасности Японии PSIA исключила нацбатальон «Азов» из справочника террористов

Фото: Shutterstock

Япония исключила националистический батальон «Азов» Украины из списка террористов. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Японии (PSIA).

В ведомстве разъяснили, что в справочнике «Международный терроризм — 2021» украинский батальон оказался на основании информации из японских и иностранных СМИ и без учета независимой оценки.

«Мы сожалеем, что батальон "Азов" был обозначен как неонацистская организация в справочнике "Международный терроризм — 2021"», — говорится на сайте PSIA.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский вместе с боевиками батальона «Азов» выступил по видеосвязи перед парламентом Греции и взывал скандал.

Во время своего выступления, которое длилось 15 минут, Зеленский рассказал об обстановке на Украине и призвал Грецию оказать максимальную поддержку республике. Он также предложил депутатам посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов «Азова» из Мариуполя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Зеленский высказался о возможности дальнейших переговоров с Россией
Девушка избавилась от пухлых губ и осталась с раздутым лицом после процедуры
В России опровергли общение грибов друг с другом
Олимпийский чемпион из Австрии назвал катастрофой отстранение россиян
Бузова призналась в любви к сосискам в Шереметьево
В Госдуме высказались о возможной блокировке YouTube в России
Япония исключила украинский нацбатальон «Азов» из списка террористов
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с канала Госдумы
Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии роста безработицы в стране
В Москве избили популярную тиктокершу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.