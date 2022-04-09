В США обеспокоились выборами во Франции

Politico заявила об обеспокоенности США возможной победой Ле Пен на выборах главы Франции

Правительство США обеспокоилось ходом избирательной кампании во Франции. Белый дом наблюдает за президентскими выборами в стране, сообщает газета Politico в электронной версии.

Газета заявила об обеспокоенности США возможной победой Марин Ле Пен на выборах главы Франции. Три источника из администрации США заявили, что Ле Пен «могла бы дестабилизировать западную коалицию против Москвы». В Белом доме также полагают, что кандидат на пост президента Франции заставит ряд стран-членов НАТО усомниться в членстве в альянсе.

Кроме того, авторы публикации утверждают, что США восприняли бы президентство Ле Пен как «крупнейшую победу» России на внешнеполитической арене после начала специальной военной операции на Украине. При этом сама кандидат в президенты от партии «Национальное объединение» ранее заявляла, что сохранила бы санкции против России при победе на выборах.

Ранее сообщалось, что Ле Пен сократила отрыв от своего соперника лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона. Перед выборами этот показатель достиг одного процента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.