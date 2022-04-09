Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США обеспокоились выборами во Франции

Politico заявила об обеспокоенности США возможной победой Ле Пен на выборах главы Франции
Марин Лен Пен

Марин Лен Пен. Фото: Albert Gea / Reuters

Правительство США обеспокоилось ходом избирательной кампании во Франции. Белый дом наблюдает за президентскими выборами в стране, сообщает газета Politico в электронной версии.

Газета заявила об обеспокоенности США возможной победой Марин Ле Пен на выборах главы Франции. Три источника из администрации США заявили, что Ле Пен «могла бы дестабилизировать западную коалицию против Москвы». В Белом доме также полагают, что кандидат на пост президента Франции заставит ряд стран-членов НАТО усомниться в членстве в альянсе.

Материалы по теме:
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики. Кто может стать новым президентом Франции?
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики.Кто может стать новым президентом Франции?
7 февраля
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля

Кроме того, авторы публикации утверждают, что США восприняли бы президентство Ле Пен как «крупнейшую победу» России на внешнеполитической арене после начала специальной военной операции на Украине. При этом сама кандидат в президенты от партии «Национальное объединение» ранее заявляла, что сохранила бы санкции против России при победе на выборах.

Ранее сообщалось, что Ле Пен сократила отрыв от своего соперника лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона. Перед выборами этот показатель достиг одного процента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Пентагоне заявили о мечте увидеть поражение российских войск на Украине
На Украине заявили о помощи США и Великобритании в уничтожении российских солдат
Гинцбург рассказал о возможном названии назальной вакцины от коронавируса
Названы основные признаки мужского сексуального интереса к женщине
Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации «Азова» из Мариуполя
Нарколог раскрыл эффект от смешивания кофеина с алкоголем
Названы преимущества российской нефти
Французский политолог заявил о попавшей в тупик из-за российского газа Европе
Кандидат в президенты Франции обвинил США в срыве объединения России и Европы
Клинтон рассказал про предложение Ельцину и Путину о вступлении России в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.