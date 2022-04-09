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Минобороны заявило о 130 тысячах эвакуированных из Мариуполя без помощи Украины

Минобороны РФ заявило, что без помощи Украины из Мариуполя эвакуировали 134 тысячи человек

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России заявило, что через гуманитарный коридор из Мариуполя в восточном направлении без помощи Украины за все время были эвакуированы более 130 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, всего из города эвакуировали 134 299 жителей. В том числе, за сутки — 716 эвакуированных. Из Донецкой и Луганской народных республик, а также других опасных районов в Россию эвакуировали 26 676 человек.

В Минобороны добавили, что на текущие сутки Украина заявила 10 коридоров на запорожском и донецком направлениях. При этом из них по-прежнему нет ни одного в сторону России.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Украина ни разу не дала гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, который был открыт Москвой в ответ на инициативы Германии, Турции и Франции.

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Марина Совина
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