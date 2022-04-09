В ЛНР сообщили о подрыве цистерны с азотной кислотой в Рубежном

Подполковник НМ ЛНР Марочко сообщил о подрыве цистерны с азотной кислотой в Рубежном

В Рубежном была взорвана цистерна с азотной кислотой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В Рубежном вновь взорвали цистерну с азотной кислотой. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, следовательно, облако пойдет, как и в прошлый раз, на северо-восток», — написал Марочко.

5 апреля Марочко сообщал об аналогичном случае. Украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно с соляной кислотой. Момент подрыва цистерны был рассчитан таким образом, чтобы химикаты пошли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.

