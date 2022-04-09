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Минобороны отчиталось об уничтожении истребителя и вертолета ВСУ

Российские военные уничтожили склад с авиационными средствами поражения в Миргороде

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские Вооруженные силы уничтожили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил на военном аэродроме Миргород. Об этом журналистам сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

На военном аэродроме также уничтожен склад с авиационными средствами поражения. Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Белогорка, Крутая Балка и Красногоровка.

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Вчера

Конашенков отметил, что за сутки силы оперативно-тактической авиации ВКС России и ракетные войска поразили 85 военных объектов Украины, среди которых значатся три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия и два склада материально-технического обеспечения. Всего с начала проведения специальной военной операции Россия уничтожила 127 самолетов и 98 вертолетов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружения под Одессой. Российские силы днем 8 апреля высокоточными ракетами уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе села Немировское в Одесской области.

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Варвара Кошечкина
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