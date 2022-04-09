В Москве автомобилист после ДТП сбил женщину с двумя детьми

На северо-востоке Москвы автомобилист после ДТП сбил женщину с двумя детьми на переходе

Автомобилист сбил женщину с двумя маленькими детьми на пешеходном переходе после ДТП на Осташковской улице на северо-востоке Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает в субботу, 9 апреля, ТАСС.

По информации столичного ГУ МВД России, на Осташковской улице в районе дома 12 столкнулись две легковушки. Одна из машин после аварии наехала на женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным малышом в коляске.

Пострадавших доставили в больницу с ссадинами и ушибами. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Красноярске мужчина сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, после этого посадил их к себе в машину и увез в неизвестном направлении.

На появившихся в сети кадрах видно, что два человека переходят дорогу по зебре. На них наезжает автомобиль, после чего пострадавшие россияне проезжают на капоте машине несколько метров и падают на асфальт.

Видеозапись заканчивается тем, что после ДТП к месту происшествия подходят прохожие и пытаются оказать пострадавшим помощь.