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В Москве автомобилист после ДТП сбил женщину с двумя детьми

На северо-востоке Москвы автомобилист после ДТП сбил женщину с двумя детьми на переходе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Автомобилист сбил женщину с двумя маленькими детьми на пешеходном переходе после ДТП на Осташковской улице на северо-востоке Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает в субботу, 9 апреля, ТАСС.

По информации столичного ГУ МВД России, на Осташковской улице в районе дома 12 столкнулись две легковушки. Одна из машин после аварии наехала на женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным малышом в коляске.

Пострадавших доставили в больницу с ссадинами и ушибами. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Красноярске мужчина сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, после этого посадил их к себе в машину и увез в неизвестном направлении.

На появившихся в сети кадрах видно, что два человека переходят дорогу по зебре. На них наезжает автомобиль, после чего пострадавшие россияне проезжают на капоте машине несколько метров и падают на асфальт.

Видеозапись заканчивается тем, что после ДТП к месту происшествия подходят прохожие и пытаются оказать пострадавшим помощь.

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Анна Щербакова
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