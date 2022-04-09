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В Италии назвали оскорбления в адрес России бессмысленными

Замминистра сельского хозяйства Италии Чентинайо назвал бессмысленными оскорбления России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заместитель министра сельского хозяйства Италии Джан Марко Чентинайо назвал бессмысленными оскорбления в адрес России. Его слова передает ТАСС.

Замминистра призвал к дипломатическому урегулировании ситуации вокруг Украины и выступил с критикой по отношению к западным политикам, которые допускают оскорбления РФ и ее руководства. «Остается надеяться, что те, кто считают себя хорошими и правыми, понизят тон. Я убежден, что война может быть разрешена при помощи дипломатии, но дипломатией они не занимаются, продолжая оскорблять оппонента или недруга. И оскорбления тех, кто стоит по другую сторону, не помогают», — пояснил Чентинайо.

Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо выразил готовность страны выступить гарантом безопасности Украины. Он отметил, что власти поддерживают переговорный процесс и подчеркнул важность вовлечения в него других международных игроков.

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Марина Совина
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