Украине предсказали резкое падение урожая из-за спецоперации

Bloomberg: урожаи зерновых культур на Украине в 2022 году сократятся вдвое

Урожаи ключевых сельскохозяйственных культур на Украине в 2022 году резко упадут — некоторые из них могут сократиться вдвое по сравнению с уровнем 2021 года, заявили опрошенные Bloomberg эксперты. До начала спецоперации страна являлась одним из крупнейших в мире экспортеров кукурузы, подсолнечного масла и пшеницы.

Украинские аграрии недавно приступили к посеву кукурузы и подсолнечника, однако его объемы существенно меньше нормы из-за нехватки топлива и удобрений, а также наличия полевых мин на посевных территориях. Часть таких территорий, где культуры посеяли за несколько месяцев до спецоперации, в настоящее время занята российскими войсками. В связи с этим аналитики прогнозируют снижение производства зерновых на 30-55 процентов в зависимости от культуры.

Согласно ожиданиям аналитиков из украинской компании Barva Invest, урожай пшеницы может составить 16,7 миллиона тонн — около половины от объема прошлого года. Сельскохозяйственный холдинг Maxigrain прогнозирует, что урожай подсолнечника упадет на 30-40 процентов ниже нормы.

По оценке профильного портала «АПК-Информ», совокупное производство зерновых и масличных культур сократится в 2 раза — до 53,3 миллиона тонн, а крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине Kernel ожидает максимальный урожай в 60 миллионов тонн. Глава УкрАгроКонсалт Сергей Феофилов заявил, что урожай кукурузы составит 19 миллионов тонн — меньше половины прошлогоднего уровня. Прогноз Barva Invest менее пессимистичен — 29,5 миллиона тонн.

Большинство украинских морских портов сейчас закрыты, поэтому фермеры задумались о переходе к производству культур для потребления внутри страны, а не для экспорта. Хотя перевозки по железной дороге через западную границу Украины во время спецоперации увеличились, объемы сельхозпродукции значительно меньше тех, что удавалось экспортировать по морю.

«Если у вас нет топлива, вы не сможете засеять столь огромные территории. Некоторые фермеры до сих пор не имеют доступа к семенам и удобрениям. Даже если они уже заплатили за них, цепочка поставок сейчас не работает так, как должна», — прокомментировала аналитик Maxigrain Елена Нероба. По ее словам, несмотря на увеличение объемов железнодорожных перевозок, вагоны часто застревают на границе, а также наблюдается дефицит складских помещений.

Падение сельскохозяйственного производства на Украине грозит нехваткой основных продуктов питания в мире, а также существенным ростом цен, которые уже находятся на рекордном уровне. В конце марта в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заявили, что для ряда стран существует угроза «катастрофического голода» из-за кризиса на Украине. В первую очередь риски касаются Афганистана, Сирии, Йемена, а также для ряда стран Сахеля и Африканского Рога. 8 апреля глава организации Цюй Дунъюй снова выступил с негативным прогнозом, предсказав падение аграрного производства в мире из-за спецоперации.