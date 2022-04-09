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Польша пригрозила прекратить сотрудничество с Венгрией из-за Украины

Вице-премьер Польши Качиньский задумал прекратить сотрудничество с Венгрией из-за Украины

Фото: Reuters

Глава польской партии «Право и справедливость» и вице-премьер Ярослав Качиньский задумал прекратить сотрудничество страны с Венгрией из-за расхождения позиций по Украине. Об этом он заявил в эфире радиостанции Radio Plus.

«Когда Орбан [премьер-министр Венгрии Виктор] говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу (…) Орбан надеется сыграть роль в прекращении конфликта, но я думаю, что это совершенно тупиковый путь», — сказал Качиньский. Он пригрозил, что Варшава не сможет продолжать сотрудничать с Будапештом, если позиция Орбана не изменится.

6 апреля член украинской делегации на переговорах Москвы и Киева, советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк заявил, что предложение Орбана о проведении в Венгрии переговоров лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского спекулятивно и продиктовано личными интересами. Подоляк назвал предложение венгерского премьера хайпом.

Информацию о массовых убийствах мирных жителей города Бучи, якобы совершенных российскими военными, 3 апреля распространили украинские власти и ряд зарубежных СМИ. Минобороны России назвало эту информацию провокацией.

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Алина Гончарова
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