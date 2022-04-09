Полянский счел очевидной причастность Украины к обстрелу Краматорска

Дмитрий Полянский назвал причастность ВСУ к обстрелу вокзала в Краматорске очевидной

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский счел очевидной причастность Украины к обстрелу вокзала в Краматорске. Его слова, опубликованные в Twitter, передает ТАСС.

Полянский указал на то, что на вооружении у России ракет «Точка-У» нет, и этот факт является «важным продолжением развенчания операции Украины под чужим флагом в Краматорске». «Те, у кого есть глаза и кто включает голову, должны быть еще больше уверены в виновности киевского режима в этом ужасном преступлении», — заявил он.

Инцидент с ударом «Точки-У» по находящемуся под контролем Украины Краматорску произошел 8 апреля. Обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. В случившемся власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Украинская сторона заявила, что по Краматорску ударила «Точка-У» российского производства. В Москве эти обвинения отвергли, указав на то, что ракеты такого типа не используются российской армией, а Вооруженные силы РФ не проводили каких-либо операций в этом районе.