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Клинтон рассказал про предложение Ельцину и Путину о вступлении России в НАТО

Экс-президент США Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину вступление России в НАТО
Билл Клинтон

Билл Клинтон. Фото: Kevin D. Liles / Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон в колонке для Atlantic рассказал, как предлагал Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО.

Он отметил, что в 1990-е годы связи между Североатлантическим альянсом и Москвой развивались. Он напомнил, что в те времена Россия приняла участие в программе «Партнерство во имя мира», состоялось заключение основополагающего акта Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, США оказали финансовую помощь России для вывода ее военных из Прибалтики. Помимо этого Россия и НАТО совместно участвовали в разного рода миротворческих операциях.

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«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — заявил американский экс-президент.

Клинтон подчеркнул, что разного рода заявления о том, что США каким-либо образом старались изолировать Россию, загнать ее в определенные рамки, либо же проявлять неуважение или вовсе игнорировать являются неправдой. При этом он согласился с тем, что альянс действительно стремился расширяться в восточном направлении, несмотря на возражения России, назвав действия НАТО в тот период времени «правильными».

Ранее политолог Константин Калачев рассказал, что в ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия может ограничить торговые отношения со страной. Он уточнил, что при этом возможное вступление Финляндии в альянс не означает, что там разместят ядерное оружие или ракеты.

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Марина Совина
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