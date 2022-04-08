В России рассказали об ответе на возможное вступление Финляндии в НАТО

Политолог Калачев допустил ограничение торговых отношений с финнами при вступлении в НАТО

В ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия может ограничить торговые отношения со страной, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Он уточнил, что при этом возможное вступление страны в альянс не означает, что там будет ядерное оружие или ракеты.

Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО через процедуру дополнительной регистрации. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на Комитет по внешней политике и политике безопасности президента республики.

«Ситуация меняется»

«Кое-кто из наших сенаторов уже заявил, что Финляндии это просто так с рук не сойдет и ответ будет адекватным, — сказал Калачев. — Президент Финляндии, в свою очередь, ранее уже заявлял, что Россия оказалась совсем не тем соседом, каким ее считали. Дело в том, что до начала спецоперации России тема вступления страны в НАТО вообще не была актуальной и не получала поддержки большинства. Теперь же за этот шаг выступают более 53 процентов финнов, и этот показатель продолжает увеличиваться. Ситуация меняется».

Политолог допустил, что вступление страны в НАТО может произойти в течение трех-четырех месяцев, есть вероятность начала обсуждения этой темы в парламенте уже на следующей неделе.

«Дело в том, что финны очень серьезно относятся к заявлениям российских политиков. Более того, есть вероятность, что заявку на вступление в НАТО подаст еще и Швеция. Конечно, не думаю, что Россия готова будет воевать с Финляндией. Но то, что отношения будут испорчены, — очевидно», — отметил политолог.

Калачев также усомнился в том, что страна решит разместить на своей территории ядерное оружие и ракеты. Но счел, что вступление страны в НАТО было очевидным после начала спецоперации России на Украине.

«Ответы России на этот шаг будут касаться торговых отношений. И действительно, для Финляндии она является важным торговым партнером, но у них все же есть альтернатива. В части энергоносителей это расположенная рядом Норвегия, которая является крупнейшим экспортером нефти и газа. Кроме того, есть ветровые и солнечные электростанции, атомная энергетика. В стране хорошо развито сельское хозяйство. Так что, думаю, мы не можем сильно навредить Финляндии за счет ввода торговых ограничений», — подытожил политолог.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сможет относительно быстро принять в альянс две новые страны — Финляндию и Швецию, если они того захотят. Он также указал, что Финляндия сможет вступить в НАТО в ускоренном порядке, если финский народ примет такое решение.